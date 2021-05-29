МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны США просит выделить 715 миллиардов долларов на борьбу с "российской угрозой" в 2022 году, сообщила Lenta.ru.

Данные средства будут направлены на:

инновацию

модернизацию

заботу о военнослужащих

построение отношений с союзниками

В проект американского бюджета на 2022 финансовый год Минобороны США внесена сумма в 715 миллиардов долларов, которая обоснована наличием "российской и китайской угрозы", разъясняется на сайте военного ведомства.

"Военные Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, а также от угроз глобальной безопасности, таких как изменение климата и пандемия COVID-19", — прокомментировали в Пентагоне.

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в своем заявлении, озвученном ранее, говорил о необходимости не допустить войну с Россией и Китаем. "Тушите свет". Что будет, если остановить российские газопроводы в Европу

Напомним, что в этом году на нужды обороны Белый дом выделил 703,7 миллиарда долларов.







