2021-05-29T04:29:15+03:00
2021-05-29T04:29:15+03:00
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Пентагон запросил средства на борьбу с "российской угрозой"
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Министерство обороны США просит выделить 715 миллиардов долларов на борьбу с "российской угрозой" в 2022 году, сообщила Lenta.ru. Данные средства будут направлены на:... ПРАЙМ, 29.05.2021
джо байден, армия, пентагон, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Министерство обороны США просит выделить 715 миллиардов долларов на борьбу с "российской угрозой" в 2022 году, сообщила Lenta.ru.
Данные средства будут направлены на:
- инновацию
- модернизацию
- заботу о военнослужащих
- построение отношений с союзниками
В проект американского бюджета на 2022 финансовый год Минобороны США внесена сумма в 715 миллиардов долларов, которая обоснована наличием "российской и китайской угрозы", разъясняется на сайте военного ведомства.
"Военные Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, а также от угроз глобальной безопасности, таких как изменение климата и пандемия COVID-19", — прокомментировали в Пентагоне.
Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в своем заявлении, озвученном ранее, говорил о необходимости не допустить войну с Россией и Китаем.
Напомним, что в этом году на нужды обороны Белый дом выделил 703,7 миллиарда долларов.