МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Существуют профессиональные программы, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно: аудио- и видеопроигрыватели, стандартные офисные приложения, архиваторы, монтаж аудио и видео, приложения, повышающие производительность работы, развлечения, приложения для оптимизации работы компьютера и другие. Об этом рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Большая часть программных продуктов, распространяемых бесплатно, содержит рекламу. Порой эта реклама может быть настолько назойлива, что не дает возможности использовать приложение, вдобавок постоянно требуя покупки платной версии.

"Поверьте, такие приложения помимо назойливости не брезгуют торговать вашими данными и монетизировать своего бесплатного пользователя по полной программе. Стоит не только игнорировать такие приложения, но и поскорее избавиться от них, если они установлены на мобильном телефоне", — советует специалист.

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Кроме того, большое количество профессиональных платных программ обладает триальным сроком (пробным периодом).

"Это отличный выход, если приложение вам необходимо на определенный короткий срок. К таким приложениям относятся антивирусы, работа с графикой, специализированное программное обеспечение для подготовки документов, презентаций, инфографики и т.д", — указывает специалист.