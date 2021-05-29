МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чтобы понять, работает лекарство или нет, врачам зачастую приходится проводить достаточно серьезные клинические исследования, на основании которых можно сделать вывод об эффективности препарата. Поэтому распознать "пустышку" не так уж и просто, рассказывает агентству "Прайм" медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али.

Если проверить препарат хочет сам пациент, то есть несколько вариантов.

"Первый и самый простой — это обратиться к квалифицированному врачу. Для этого даже необязательно идти на прием, достаточно поговорить со специалистами телемедицинских сервисов в режиме онлайн, воспользовавшись смартфоном или компьютером с доступом в интернет", — указывает специалист.

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По словам Мохамеда Али, найти такие материалы можно на специализированных сайтах для врачей, например, на порталах PubMed или UpToDate. Однако такой вариант может оказаться сложным, так как зачастую пациенты не обладают специфическими медицинскими и фармакологическими знаниями.

"Кроме того, существуют различные официальные организации и движения пациентов, например, Всероссийский союз пациентов, в которые можно обратиться за советом и получить помощь от тех, кто сталкивался с похожей проблемой и смог найти ответ", — указал эксперт.

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