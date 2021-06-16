МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ученые из Йельского университета установили, что от COVID-19 может защитить обычная простуда, пишет Daily Mail. Ученые выяснили, что коронавирус мог появиться в США еще в 2019 году

Согласно исследованию, вызывающий простуду вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

Этот ответ возникает на ранней стадии заболевания и предотвращает репликацию вируса в организме. Ранее было обнаружено, что повышение иммунитета из-за простуды может защитить человека от гриппа, поэтому ученые начали искать аналогичный способ борьбы с COVID-19.

В лаборатории была выращена ткань дыхательных путей, заражена вызывающим простуду риновирусом, а затем коронавирусом. После контакта с риновирусом активизировалась иммунная система, которая полностью остановила распространение SARS-CoV-2.

Как подчеркивает ученые, лечение, которое основано на этом принципе, следует начинать как можно быстрее с момента заражения человека коронавирусом, чтобы он не размножался в организме экспоненциально.

При этом на более поздних стадиях заболевания такая терапия опасна, так как чрезмерное стимулирование иммунную систему может вызвать более тяжелое течение COVID-19.

Отмечается, что это открытие может стать отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения коронавирусной инфекции.

"Эти данные могут помочь объяснить, почему в периоды года, когда распространены простудные заболевания, уровень заражения другими вирусами, такими как грипп, обычно ниже", — отметила доцент кафедры иммунобиологии Йельской школы медицины доктор Эллен Фоксман.

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