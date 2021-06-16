МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Умение грамотно распределять время, а также готовность к неожиданным и нестандартным ситуациям необходимы современному специалисту, чтобы быть эффективным на удаленке, считает ректор Университета 20.35 Нина Яныкина. Американские банки требуют от сотрудников вернуться с удалёнки в офис

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом. Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой с 13 июня работодателям рекомендуется: перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку; принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников и обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации.

"Планирование, управление собственным временем и готовность к неопределенности становятся ключевыми навыками для профессий будущего и эффективных специалистов уже сегодня", — рассказала Яныкина РИА Новости.

По её словам, те, кто владеют этими навыками, склонны более эффективно решать задачи, а их качество жизни в среднем выше, что показал опыт пандемии.

"Новый важный навык – управление собственным временем. Многие пережили стресс в период самоизоляции, когда каждый день постоянные "зумы", и не остается времени для отдыха. Это очень сильно истощает. Нужно обязательно учиться управлять своим состоянием в быстром потоке информации", — пояснила Яныкина.

На ее взгляд, планированию большинство людей не уделяют внимания, а между тем расстановка приоритетов дисциплинирует, помогает делегировать обязанности и дает понимание, от чего можно отказаться в пользу отдыха.

Яныкина рекомендует, чтобы выработать готовность к неопределенности, специально тренироваться с помощью хобби, экстремальных видов спорта, регулярного обучения чему-то новому.

"Это развивает нейронные связи, по сути, постоянно тренирует мозг. И только таким форматом – привычкой и ежедневной работы над собой – можно тренировать свою адаптивность к стрессам", — подытожила она.

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