МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Работа на пляже с ноутбуком — это очень плохая практика с точки зрения сохранности устройства, поскольку так можно его "убить", предупредил в эфире радио Sputnik IТ-эксперт и директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Эксперт назвал способы заставить ноутбук не тормозить

"К сожалению, мобильность работы во время пандемии коронавирусной инфекции многих приучила брать ноутбук с собой везде, и пляж – не исключение. Это очень плохая практика. Грязь и песок легко могут попасть в крупные вентиляционные отверстия ноутбука. В таком случае вам придется разбирать корпус, чтобы все прочистить. Если вовремя этого не сделать, то грязь и песок могут привести к перегреву устройства на прямых солнечных лучах. Это, в свою очередь, может привести к дорогостоящему ремонту с заменой компонентов", – сказал он.

Если в ноутбук все же попал песок, то эксперт посоветовал не пытаться вытряхнуть его или извлечь зубочисткой.

"Я бы не рекомендовал пытаться вытряхнуть частицы песка. Если во время этого процесса вы не повредите механически электронику, то точно забьете песок глубже и сделаете хуже. Из этих же соображений не стоит продувать ноутбук феном. Так вы сделаете только хуже, и потом придется больше тратить на ремонт. И еще не стоит прочищать ноутбук иголкой или зубочисткой, можно повредить контакты", – предупредил Рябинин.

Для очистки ноутбука эксперт советует купить специальный баллон со сжатым воздухом и использовать его, следуя определенным правилам.

"В таком случае надо держать ноутбук под углом в 75 градусов и продуть клавиатуру сжатым воздухом. Баллон сжатого воздуха, предназначенного для очистки техники, несложно купить в любом компьютерном магазине. Далее попеременно надо ставить ноутбук на правый и левый край, чтобы максимально выдуть песчинки", – сказал Рябинин.

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