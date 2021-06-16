МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Переговоры в расширенном составе с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве завершились и состояли из одной сессии, а не из двух, как ожидалось ранее, сообщил в среду пул Белого дома со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. Обещать - не значит договориться. Чем завершится встреча Путина и Байдена

"Расширенная двухсторонняя встреча завершилась в 17.05 (18.05 мск). Была лишь одна встреча, она не была разделена на две части", — цитирует пул слова высокопоставленного представителя Белого дома.

В последующем сообщении пул уточнил, что Белый дом не подтвердил и не опроверг возможное окончание саммита РФ — США — "лишь то, что расширенная двухсторонняя встреча завершилась".

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошли "вполне успешно", заявил РИА Новости источник в делегации, близкий к переговорам.

"Вполне успешно", — сказал источник РИА Новости.

Пресс-конференция Владимира Путина ожидается после окончания встречи, проведение пресс-конференции Байдена назначено на 20.30 мск.