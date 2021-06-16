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Саммит России и США в Женеве завершился
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Переговоры в расширенном составе с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве завершились и состояли из одной сессии, а не из двух, как ожидалось... ПРАЙМ, 16.06.2021
джо байден, саммит, владимир путин, сша, россия, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Переговоры в расширенном составе с участием президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве завершились и состояли из одной сессии, а не из двух, как ожидалось ранее, сообщил в среду пул Белого дома со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
"Расширенная двухсторонняя встреча завершилась в 17.05 (18.05 мск). Была лишь одна встреча, она не была разделена на две части", — цитирует пул слова высокопоставленного представителя Белого дома.
В последующем сообщении пул уточнил, что Белый дом не подтвердил и не опроверг возможное окончание саммита РФ — США — "лишь то, что расширенная двухсторонняя встреча завершилась".
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошли "вполне успешно", заявил РИА Новости источник в делегации, близкий к переговорам.
"Вполне успешно", — сказал источник РИА Новости.
Пресс-конференция Владимира Путина ожидается после окончания встречи, проведение пресс-конференции Байдена назначено на 20.30 мск.