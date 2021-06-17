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https://1prime.ru/society/20210617/833956452.html
Россияне стали чаще отдыхать в кредит
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Этим летом россияне, чтобы отдохнуть, берут в долг, пишут "Известия" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Юником-24". Исследователи обнаружили, что с началом школьных... ПРАЙМ, 17.06.2021
долги, мфо, отпуск, кредит, банк, новости, финансы, общество , банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Этим летом россияне, чтобы отдохнуть, берут в долг, пишут "Известия" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Юником-24".
Исследователи обнаружили, что с началом школьных каникул и периода отпусков резко растет число займов на летний отдых среди россиян. В период с 1 по 7 июня доля заявок на такие займы в МФО составила 3–4%, а год назад этот показатель был на уровне 2–2,5%.
"Многие в прошлом году отказались от отпуска, в этом они готовы часть суммы даже брать взаймы, лишь бы отдохнуть", — цитирует издание гендиректора маркетплейса Юрия Кудрякова.
Опрошенные газетой банковские эксперты подтверждают тренд. Директор розничных продуктов Дом.РФ Евгений Шитиков рассказал, что размер средней суммы кредита на отдых составляет 700–800 тыс. рублей.