МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Этим летом россияне, чтобы отдохнуть, берут в долг, пишут "Известия" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Юником-24". Россияне могут снова купить тур с кешбэком

Исследователи обнаружили, что с началом школьных каникул и периода отпусков резко растет число займов на летний отдых среди россиян. В период с 1 по 7 июня доля заявок на такие займы в МФО составила 3–4%, а год назад этот показатель был на уровне 2–2,5%.

"Многие в прошлом году отказались от отпуска, в этом они готовы часть суммы даже брать взаймы, лишь бы отдохнуть", — цитирует издание гендиректора маркетплейса Юрия Кудрякова.

Опрошенные газетой банковские эксперты подтверждают тренд. Директор розничных продуктов Дом.РФ Евгений Шитиков рассказал, что размер средней суммы кредита на отдых составляет 700–800 тыс. рублей.