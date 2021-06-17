МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. с 22 августа 2021 года полисы обязательного автострахования ОСАГО можно будет покупать без документа о прохождении техосмотра (ТО), но это не отменяет необходимость этой процедуры, пишет "Секрет фирмы".

Опрошенные изданием юристы объяснили, почему техосмотр все равно придется проходить.

"Если водитель без диагностической карты станет виновником ДТП и ГИБДД признает в числе причин аварии техническую неисправность автомобиля, то у него могут возникнуть неприятности. Страховая будет вправе взыскать с него по суду сумму, которую компания заплатит пострадавшей стороне в качестве страхового возмещения", — цитирует "Секрет фирмы" директора по правовым вопросам юридического сервиса Destra Бориса Фельдмана.

Другой собеседник издания, юрист "Европейской юридической службы" Евгений Иванов, напомнил, что с 1 марта 2022 года увеличится штраф за непройденный техосмотр — с 500 до 2000 рублей.

"Очевидно, что к 1 марта спрос на техосмотр вырастет настолько, что, возможно, придётся ждать время записи несколько дней или недель", — предположил Борис Фельдман и посоветовал пройти техосмотр в общем порядке, если срок диагностической карты истекает.

Издание также напомнило, что из-за антиковидных ограничений срок диагностических карт продлили на полгода для тех, у кого срок действия карт заканчивается с 1 февраля по 30 сентября. Он будет автоматически продлён на полгода, но не менее чем до 1 октября.