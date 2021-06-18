МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Россияне стали немногим более лояльно относиться к идее введения COVID-паспортов для людей с иммунитетом к коронавирусной инфекции — переболевших или сделавших прививку. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. Юрист прокомментировал отстранение от работы непривитых от COVID

В январе 2021 года эту идею поддерживали 12%, сейчас — 17%. Подавляющее число респондентов против — 65%. Еще 18% затруднились с ответом.

Поддерживают идею внедрения документа, дающего преимущество вакцинированным, чаще всего люди старше 45 лет, молодежь в основном выступает против.

Наибольшее количество сторонников COVID-паспортов в Омске и Челябинске — по 23%, далее следует Казань — 21%, Красноярск — 19%, Екатеринбург — 18%. Замыкает список Самара, там эту идею поддерживают 18%.

В то же время городами с наибольшим количеством противников COVID-паспортов являются Москва — 68%, Санкт-Петербург — 63%, Волгоград — 60%, Ростов-на-Дону — 59%.

Опрос прошел 16—17 июня 2021 года в 335 российских городах, в нем приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

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