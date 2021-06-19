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В Нижегородской области запретили жениться без прививки от COVID
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В связи с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о «режиме повышенной готовности», в регионе вводятся новые ограничения, связанные с пандемией. Теперь жители... ПРАЙМ, 19.06.2021
ограничения, пандемия коронавируса, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В связи с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о «режиме повышенной готовности», в регионе вводятся новые ограничения, связанные с пандемией. Теперь жители области не могут пожениться без справки о вакцинации от COVID-19, сообщил "МК".
Как уточняет издание, для бракосочетания на территории области нужно иметь сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный максимум за три дня до прихода в ЗАГС. Кроме того, сообщается о необходимости предоставить результат теста на наличие антител от новой инфекции.
Помимо этого, в регионе ограничили разрешенное число гостей при регистрации брака. В зале должно быть не больше 20 человек из расчета "один гость на 4 квадратных метра". Если церемонию проводят на открытом воздухе, то один человек на 10 кв. метров, но не более 50 человек.
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