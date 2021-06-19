МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В связи с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о «режиме повышенной готовности», в регионе вводятся новые ограничения, связанные с пандемией. Теперь жители области не могут пожениться без справки о вакцинации от COVID-19, сообщил "МК". Попова допустила введение обязательной вакцинации в регионах

Как уточняет издание, для бракосочетания на территории области нужно иметь сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный максимум за три дня до прихода в ЗАГС. Кроме того, сообщается о необходимости предоставить результат теста на наличие антител от новой инфекции.

Помимо этого, в регионе ограничили разрешенное число гостей при регистрации брака. В зале должно быть не больше 20 человек из расчета "один гость на 4 квадратных метра". Если церемонию проводят на открытом воздухе, то один человек на 10 кв. метров, но не более 50 человек.

Читайте также:

Медведев призвал создать систему предотвращения угроз от пандемии