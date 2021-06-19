МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в РФ должна быть создана четкая система предотвращения угроз от пандемии, на эти цели надо выделить до 70 миллиардов рублей. Путин призвал объединить усилия для снижения уровня бедности

Он отметил, что острая ситуация с пандемией требует создать надежную систему выявления и предупреждения биологических угроз, которая должна реагировать и быстро, и эффективно, чтобы люди были максимально защищены от инфекций, в том числе от новых инфекций.

"Для этого мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства, где-то до 70 миллиардов рублей, и их можно было бы направить на разработку программой платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей, для создания условий для развития современной лабораторной инфраструктуры", — заявил он в ходе двадцатого съезда партии.

Медведев добавил, что вопросы контроля за лекарствами и зарплат медицинских работников останутся в центре внимания "Единой России".

"Следующее важное направление работы, которое приобретает действительно особое значение сейчас и приобрело, конечно, — это здравоохранение… Тема затрагивает множество аспектов, и все это должно быть развёрнуто в нашем программном документе — от подготовки врачей и медсестёр до развития фармакологического рынка. От строительства высокотехнологичных медицинских центров до открытия амбулаторных пунктов на селе", — заявил он в ходе съезда партии.

Медведев добавил, что россиянам нужны и современные больницы, и поликлиники, компетентные врачи и качественные лекарства, также необходимо продолжить борьбу с социально значимым заболеваниями, развивать их профилактику, внедрять ценности здорового образа жизни.

"Очень важное направление — это контроль за ситуацией на рынке лекарств. Надо следить за тем, чтобы в стационарах были нужные препараты. Мы хотим, чтобы наши люди чувствовали себя лучше, и нужно сделать так, чтобы система оказания медицинской помощи помогала им в этом эффективнее. Ну и, конечно, вопрос заработной платы, оплаты труда и врачей, и медицинских работников в целом, медсестёр, остаётся и должен оставаться в центре внимания", — сказал Медведев.

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