МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что в РФ должна быть создана четкая система предотвращения угроз от пандемии, на эти цели надо выделить до 70 миллиардов рублей.
Он отметил, что острая ситуация с пандемией требует создать надежную систему выявления и предупреждения биологических угроз, которая должна реагировать и быстро, и эффективно, чтобы люди были максимально защищены от инфекций, в том числе от новых инфекций.
"Для этого мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства, где-то до 70 миллиардов рублей, и их можно было бы направить на разработку программой платформы для точного проектирования эпидемиологических моделей, для создания условий для развития современной лабораторной инфраструктуры", — заявил он в ходе двадцатого съезда партии.
Медведев добавил, что вопросы контроля за лекарствами и зарплат медицинских работников останутся в центре внимания "Единой России".
"Следующее важное направление работы, которое приобретает действительно особое значение сейчас и приобрело, конечно, — это здравоохранение… Тема затрагивает множество аспектов, и все это должно быть развёрнуто в нашем программном документе — от подготовки врачей и медсестёр до развития фармакологического рынка. От строительства высокотехнологичных медицинских центров до открытия амбулаторных пунктов на селе", — заявил он в ходе съезда партии.
Медведев добавил, что россиянам нужны и современные больницы, и поликлиники, компетентные врачи и качественные лекарства, также необходимо продолжить борьбу с социально значимым заболеваниями, развивать их профилактику, внедрять ценности здорового образа жизни.
"Очень важное направление — это контроль за ситуацией на рынке лекарств. Надо следить за тем, чтобы в стационарах были нужные препараты. Мы хотим, чтобы наши люди чувствовали себя лучше, и нужно сделать так, чтобы система оказания медицинской помощи помогала им в этом эффективнее. Ну и, конечно, вопрос заработной платы, оплаты труда и врачей, и медицинских работников в целом, медсестёр, остаётся и должен оставаться в центре внимания", — сказал Медведев.
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