МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Будет подготовлена отдельная программа поддержки молодых специалистов на рынке труда, сообщили "Российской газете" в Министерстве труда и социальной защиты России. Названы автомобили, которые быстрее теряют в цене

Рынок труда в нашей стране сократится на 1 миллион человек в 2021 году. Менее 6,9 миллиона в возрасте 20-24 лет человек вскоре начнут свою трудовую деятельность. Эта демографическая группа населения является самой небольшой группой, а, например, граждан в возрасте 30-34 лет сейчас в России около 12,6 миллиона.

Молодые работники не могут найти те вакансии, которые они хотели бы получить, пишет издание.

"В целом, ситуация на рынке труда молодежи благоприятная: количество вакансий для соискателей, находящихся в начале карьерного пути, и студентов в начале лета достигло 96 тыс. (в начале года было 54 тыс.), в Москве — 14 тыс. вакансий (в начале года было 9 тыс.)", — прокомментировала руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

"Проблемы начинаются у тех, кто учился в средненьких университетах или не учился вообще. Они хотят в офисы на престижные должности, но реальные вакансии для них есть только в супермаркетах, и вот тут приходится искать варианты", — оценил положение на рынке занятости директор центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. Минтруд предлагает изменить статус самозанятых

"Хотя конкуренция за рабочие места среди молодежи постепенно снижается в течение первых пяти месяцев текущего года, она все еще остается относительно высокой по сравнению с общими показателями рынка труда и входит наряду с высшим менеджментом, юристами, специалистами в области искусства, развлечений, масс-медиа, в пятерку высококонкурентных — во всех из них конкуренция держится выше 5 резюме на одну вакансию, в то время как на рынке в целом сейчас конкуренция опустилась до значения менее 4 резюме на одну вакансию. В обычной ситуации этот показатель находится в интервале от 5 до 6", — рассказала Ирина Святицкая.