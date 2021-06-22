2021-06-22T16:56:07+03:00
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Власти Москвы заявили о достаточном количестве вакцины
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Вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. "Вакцины достаточно, осталось только пойти и её сделать", —... ПРАЙМ, 22.06.2021
вакцинация, вакцина, коронавирус, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
"Вакцины достаточно, осталось только пойти и её сделать", — сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.
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