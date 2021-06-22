МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Вакцины от коронавируса в Москве достаточно, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Вакцины достаточно, осталось только пойти и её сделать", — сказал Хрипун на пресс-конференции во вторник.

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