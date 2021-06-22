МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24". Эксперты предрекли снижение посещаемости кафе и ресторанов в Москве

"Пока таких решений нет, но будем наблюдать", — заявил Немерюк, отвечая на вопрос, будут ли применяться QR-коды в торговых центрах и фитнес-залах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.