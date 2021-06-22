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Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах
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Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24". "Пока... ПРАЙМ, 22.06.2021
фитнес, тц, коронавирус, новости, бизнес, здоровье, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы пока не планируют применять QR-коды в ТЦ и фитнес-залах, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
"Пока таких решений нет, но будем наблюдать", — заявил Немерюк, отвечая на вопрос, будут ли применяться QR-коды в торговых центрах и фитнес-залах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.