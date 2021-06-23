МОСКВА, 23 июн – ПРАЙМ. Развитие генетики может позволить найти закономерности в генах, которые отвечают за выработку пожизненного иммунитета, в перспективе это даст возможность создать вакцину от коронавируса, дающую пожизненную защиту. Об этом рассказал в беседе с URA.RU врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. Оперштаб Москвы разъяснил временный порядок посещения заведений общепита

"Исходя из расчета, что существует пожизненный иммунитет к некоторым вирусам, развитие генетики позволит найти закономерности в генах, отвечающие за выработку пожизненного иммунитета. Это то, к чему стоит стремиться всем лабораториям, выпускающим иммунобиологические препараты", — отметил он.

По его словам, появление такой вакцины даст шанс человечеству полностью избавиться от коронавируса. "Надежда на вакцину, способную создать пожизненный иммунитет. Тогда можно будет говорить о полной ликвидации коронавируса в мире", — уточнил он, добавив, что оценивать вероятность такого научного открытия сложно.

Сотрудник Института общей генетики РАН, доктор биологических наук Илья Зазаров-Гезехус допустил возможность появление вакцины, дающей пожизненный иммунитет. "Применительно к некоторым вирусам или микроорганизмам, по крайней мере для животных, это будет возможно. Но, когда такие перспективы откроются для человека, сказать трудно. Каких-то принципиальных препятствий для этого нет. Но всякие эксперименты с человеческим геномом осуждаются из этических соображений", — рассказал ученый.

Специалист по геномике и эволюционной биологии Михаил Гельфанд считает, что такая вакцина не появится в обозримом будущем. "Генетика штука довольная сложная, иммунная система, вещь тоже довольно сложная. Мы пытаемся делать прогнозы про то, как мы сейчас все победим, соединивши эти две сложности. Я завидую оптимизму уважаемого доктора, но не понимаю, на чем он основан", — сказал он.

Читайте также:

Врач рассказал, почему вакцина эффективна в случае с новым штаммом COVID