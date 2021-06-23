МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Особенность индийского штамма коронавируса заключается в том, что он гораздо легче и быстрее проникает в клетки человека. Кроме того, он умеет "маскироваться", чтобы спрятаться от антител человека. Поэтому те, кто уже болел "старыми" версиями COVID-19, имеют шанс заболеть повторно. Таким образом, вирус становится гораздо более заразным, однако существующие вакцины работают даже в случае с индийским штаммом, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

"Вакцина вызывает достаточно интенсивный и качественный иммунный ответ против всех штаммов коронавируса, а индийский штамм умеет "обходить" антитела человека только частично. Поэтому вакцина все ещё является эффективной, хоть ее действие против индийского штамма и ниже, в отличие от уханьского, британского, бразильского и южноафриканского", — считает врач.

Важно понимать, что даже если вы заразитесь индийским штаммом коронавируса, заболевание будет протекать в более легкой форме у привитых людей, чем у невакцинированных, добавляет она. Юрист прокомментировал отстранение от работы непривитых от COVID

Сформировалось ложное представление о том, что наш иммунитет абсолютно бессилен при столкновении с индийским штаммом, но это не так: эффективность вакцины против нового штамма действительно ниже, чем против старых, но при этом защита от вируса у вакцинированных намного выше, чем у непривитых людей, подчеркивает Ткаченко.

"Если говорить про уханьский штамм, то вакцина "Спутник V" эффективна против него в 95% случаев, а что касается индийского — эта цифра, по предварительным оценкам, составит 80%. Это все еще значительная защита, если сравнивать с непривитыми гражданами", – поясняет врач.

Чтобы вакцинация от коронавируса прошла успешно, необходимо убедиться, что у вас нет симптомов ОРВИ или не было таковых в течение последнего месяца. Также на момент вакцинации не должно быть обострения хронических заболеваний.

"Если вы страдаете хроническим заболеванием (аутоиммунные заболевания, онкология, заболевания крови), обратитесь к своему лечащему врачу с вопросом, можно ли вам вакцинироваться", – советует Юлия Ткаченко.