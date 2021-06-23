МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России вырос вдвое за последние дни, заявили опрошенные РИА Новости российские частные медицинские сети. Непривитые россияне рассказали о своих планах вакцинироваться

"С начала прошлой недели по всей сети клиник "Медси" отмечается значительное увеличение спроса на исследования на антитела к COVID-19. Сейчас в день делаем тестов вдвое больше, чем неделю назад", — сказала заместитель медицинского директора сети частных клиник "Медси" (принадлежит АФК "Система") Ксения Шеховцова.

На данный момент, по ее словам, сеть ежедневно выполняет одну тысячу исследований на антитела к COVID-19, в то время как неделю назад в день выполнялось по 500 тестов. "Отмечается устойчивая тенденция к росту спроса", — добавила она.

Частная медицинская сеть "Инвитро" отметила рост спроса на исследования на антитела к коронавирусу за прошедшую неделю (с 14 по 20 июня) по сравнению с неделей ранее (с 7 по 13 июня).

"Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG — 130%. Спрос на комплекс тестов на антитела M+G вырос в 2 раза", — сказали в компании.

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