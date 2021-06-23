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Россияне стали в два раза чаще проверяться на антитела к COVID-19
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Спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России вырос вдвое за последние дни, заявили опрошенные РИА Новости российские частные медицинские сети... ПРАЙМ, 23.06.2021
тестирование на антитела к covid-19, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Спрос на исследования на антитела к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в России вырос вдвое за последние дни, заявили опрошенные РИА Новости российские частные медицинские сети.
"С начала прошлой недели по всей сети клиник "Медси" отмечается значительное увеличение спроса на исследования на антитела к COVID-19. Сейчас в день делаем тестов вдвое больше, чем неделю назад", — сказала заместитель медицинского директора сети частных клиник "Медси" (принадлежит АФК "Система") Ксения Шеховцова.
На данный момент, по ее словам, сеть ежедневно выполняет одну тысячу исследований на антитела к COVID-19, в то время как неделю назад в день выполнялось по 500 тестов. "Отмечается устойчивая тенденция к росту спроса", — добавила она.
Частная медицинская сеть "Инвитро" отметила рост спроса на исследования на антитела к коронавирусу за прошедшую неделю (с 14 по 20 июня) по сравнению с неделей ранее (с 7 по 13 июня).
"Рост спроса на тесты на наличие антител класса IgM составил 70%, рост спроса на IgG — 130%. Спрос на комплекс тестов на антитела M+G вырос в 2 раза", — сказали в компании.
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