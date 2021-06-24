МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. С марта 2021 года любые данные, оставленные в социальных сетях, стали нашими персональными данными, а значит мы можем в любой момент потребовать остановить их распространение на законных основаниях. На первый взгляд, это хорошо, но у этого закона есть и обратная сторона: теперь любое неосторожное высказывание или действие в соцсети может повлечь за собой очень серьезную ответственность, рассказал агентству "Прайм" создатель цифровой платформы для анализа больших данных "Глаз Бога" Евгений Антипов.

"Все, что вы напишите в интернете, навсегда останется в интернете и может быть использовано против вас. Если раньше соцсети давали нам возможность самовыражения, вплоть до шуток и троллинга, давали возможность быть смелее, то сейчас записи в соцсетях стали гораздо более реальными, чем бумажные документы", — говорит эксперт.

Последователи аватара. Как соцсети рождают новых гуру фондового рынка

По словам Антипова, даже шуточный комментарий "убейся ап стену" может расцениваться, как "склонение к совершению самоубийства", а словесный выпад про близкие отношения с мамой интернет-оппонента легко интерпретируется как клевета, попадая под соответствующую статью Уголовного кодекса.

"Самые распространенные темы, неосторожные сетевые высказывания, по которым могут возникнуть проблемы — это политика, религия, секс-меньшинства, гендерная идентификация, теории заговора, феминизм и бодипозитив", — считает эксперт.

Чтобы избежать проблем с законом, он рекомендует пользователям соцсестей всегда держать в уме, что интернет никогда ничего не забывает и хранит о вас все: от ваших сообщений до действий.

Можно провести аналогию с фильмом Кристофера Нолана "Довод". Поскольку сетевые рукописи теперь не горят, то каждая глупость, которую вы пишете в интернете, как капсула времени с частичкой вашей личности, останется в сети навсегда и обязательно дойдет до ваших потомков, заключил Антипов.