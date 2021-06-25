МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Есть различные способы охладить квартиру без кондиционера, рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва" дизайнер интерьера Светлана Серова. В Москве вырос спрос на кондиционеры и мороженое

В частности, необходимо как можно больше увлажнять помещение.

Также лучше заменить блэк-аут шторы, потому что они не пропускают воздух в помещение.

"Окна можно закрывать разными способами. Пленка — понятно, доступно, недорого стоит и быстро. Следует избегать занавесок. Надо избавиться от синтетических тканей, которые нагреваются и отражают солнце. Лучше использовать натуральный лён белого цвета. Можно еще отражающую плёнку пришить с другой стороны ткани", — посоветовала она.

Кроме того, перед сном можно охлаждать постельное белье в холодильнике. Предварительно его надо положить в пакет, чтобы ткань не намокла. Сон в жару может стать легче благодаря шелковым простыням.

Также можно поставить в комнате небольшой "фонтан".

"Убираем всё с пола — ковры. Влажная уборка сразу охлаждает квартиру. Стоит отключать бытовые приборы. Если нет дома увлажнителя, можно делать мини водный сад: мы стали высаживать растения прям в воду. Рекомендуют аквариумы, широколистные домашние растения, фикусы, потому что это всё хорошо увлажняет помещение. Нужна вода и меньше работающего электричества по типу плиты. Хорошее увлажнение, мойка воздуха сейчас доступны", — рассказала эксперт.

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