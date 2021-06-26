МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Подложное удостоверение о вакцинации может обернуться большими проблемами, рассказал в интервью радио Sputnik член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. ВОЗ обсудит введение "ковидного" паспорта для путешествий

Появление подобного черного рынка он связывает с реакцией на обязательную вакцинацию представителей определенных профессий и с введением ограничений на доступ в некоторые общественные места для тех, у кого нет прививки.

По мнению депутата, нужно активнее убеждать людей в необходимости пройти вакцинацию, чтобы они не пытались прикрыться какой-то фальшивкой.

"У людей может быть реакция на попытки заставить привиться и получить сертификат. Нужно убеждение, тогда количество желающих привиться добровольно, а не избежать этого, купив формальную бумажку, будет больше", – сказал Куринный.

Тем, кто все же хочет купить "левый" сертификат, он посоветовал задуматься о здоровье своем и близких и о том, что за использование фиктивной справки может грозить реальное наказание.

"Кто пользуется нечестными способами и покупает сертификаты о вакцинации, рискуют. Во-первых, они рискуют здоровьем окружающих. Во-вторых, если неблагоприятно сложатся обстоятельства, и они сами заболеют и предъявят этот сертификат, то они могут быть привлечены к ответственности. Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от их действий. Это есть в законодательстве", – предостерег Куринный.

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