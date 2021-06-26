МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. В России с 1 июля вступают в силу ряд изменений. Подробнее о них рассказала "Российская газета".

ТАРИФЫ НА ЖКУ

С первого июля в России вырастет стоимость жилищно-коммунальных услуг. Согласно прогнозам, общий рост по стране составит около 4%. Тем не менее, в ФАС говорят, что фактический размер индексации будет ниже — около 3,3%.

ЛЬГОТНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

Со следующего месяца семьи, у которых родился хотя бы один ребенок с начала 2018 года, смогут взять ипотеку под 6% годовых. Эта программа также позволит снизить ставки по ранее полученному кредиту.

Помимо этого, базовая программа льготных займов на квартиры в новостройках продлится на год, однако максимальная ставка по ней вырастет с шести с половиной до семи процентов. Предельная сумма кредита для всех регионов снизится до трех миллионов рублей. С 1 июля некоторым россиянам станет сложнее взять кредит

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

Начиная с июля, банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Таким образом, заканчивается поэтапный перевод бюджетных выплат гражданам на национальные карты.

Как сообщили в Банке России, выплаты необходимо оформить на карту "Мир", в противном случае банк зачислит их на счет, не привязанный к карте. При отсутствии такого счета получатель должен в течение десяти рабочих дней со дня получения выплаты явиться в банк либо предоставить реквизиты счета без использования карт.

Если человек не выходит на связь, банк на 11-й рабочий день вернет выплату в Пенсионный фонд и уведомит об этом клиента.

ТЕХОСМОТР ПОДЕРЖАННЫХ АВТО

С 1 июля ужесточаются правила проведения техосмотра для подержанных автомобилей и машин с изменениями в конструкции.

Процедуры, которые раньше можно было пройти удаленно с помощью отправки фотографии транспортного средства, теперь надо будет проходить в специальных испытательных лабораториях.

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

С 1 июля граждане, переболевшие COVID-19, имеют право пройти углубленную диспансеризацию, которая будет доступна по полису ОМС до конца 2023 года. Первыми обследование смогут пройти россияне, перенесшие заболевание в тяжелой и средней форме.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНЫХ ЛЬГОТАХ

Сведения о мерах соцподдержки и льготах россияне смогут узнавать из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Получить подробную информацию можно будет на портале госуслуг и по телефону. На базе Пенсионного фонда России будет создан Единый контакт-центр, который уже работает в тестовом режиме по номеру 8-800-2000-412. С 1 июля беременные женщины и родители-одиночки получат новые пособия

РОССИЙСКИЙ ПОИСКОВИК В ГАДЖЕТАХ

Согласно постановлению правительства, со следующего месяца на гаджеты с операционными системами Android и iOS должны предустанавливаться "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги" и другие.

ЦЕНЫ НА СИГАРЕТЫ

С начала июля магазины не смогут продавать табачные изделия дешевле 107,78 рубля за пачку. Кроме того, из продажи исчезнет немаркированный альтернативный табак (сигары, курительный табак, табак для кальяна).

Ввиду того что акцизы на табачную продукцию в этом году увеличились на 20%, средняя цена за пачку сигарет вырастет со 120 до 140 рублей.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Федеральная налоговая служба (ФНС) прекратит перерасчет транспортного налога в сторону его увеличения в случае, если он влечет за собой рост ранее уплаченной налогоплательщиком суммы.