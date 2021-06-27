Россиян предупредили об обмане с арендой жилья в отпуске
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Самый распространенный вид мошенничества – предложение несуществующего жилья. Мошенник создает фейковое объявление в интернете (в соцсетях, на сайтах объявлений и даже на сервисах бронирования) с "очень выгодным" предложением, к примеру, шикарной квартиры рядом с морем по цене значительно ниже рыночной. Допустим, за 2 тыс рублей в сутки при средней цене аналогичного объекта в 3-4 тыс рублей, рассказывает генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.
"Далее схема следующая: потенциальный клиент интересуется (по телефону, через переписку на сайте или через мессенджеры), свободны ли определенные даты. Приходит ответ: пока свободны, но есть много желающих, поэтому, как можно скорее, надо внести предоплату на банковскую карту или телефон в размере 100 или 50%. Человек в погоне за выгодой переводит деньги, после чего мошенник просто перестаёт выходить на связь", — добавляет эксперт.
"Обращение в полицию чаще всего ни к чему не приводит – с такими "сложными" делами не хотят возиться. Поэтому перед бронированием обязательно нужно изучать среднюю стоимость жилья в том месте, куда вы собираетесь, и обходить стороной слишком "выгодные" объявления – скорее всего, в них кроется обман", — предупреждает специалист.
Другой частый вид мошенничества – несоответствие объекта. Чаще всего это происходит при обращении к агентам, у которых нет своих объектов.
Также, как и в предыдущем случае, предоплата переводится на карту, а по приезде жилье оказывается другим (несоответствие адреса, фото, описания) – часто значительно хуже обещанного. В этой ситуации есть возможность забрать предоплату и найти другое жилье на месте, но многие после дороги "не готовы спорить и соглашаются на другой вариант".
Также иногда можно столкнуться с несоответствием цены. Такая ситуация чаще всего происходит, когда приехавшая на отдых семья подбирает жильё на вокзале или где-то ещё.
"Объявляется красивая цена, семья едет на место, а в момент размещения оказывается, что озвученная ранее цена не за всех, а за человека! Если семья из трех человек, то придётся заплатить в три раза дороже", — отмечает Кузнецов.
"Если аренда происходит напрямую, то сначала надо выяснить все детали, после чего проверить документы хозяина, подписать договор. Внести оплату желательно в момент заселения", — заключает он.
https://1prime.ru/society/20210627/834037593.html