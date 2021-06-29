МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в Москве остается крайне сложной, количество госпитализаций выросло, сообщил мэр Сергей Собянин. Рестораны Москвы сообщили о падении выручки в понедельник на 50-95%

"Ситуация в Москве остается крайне сложной. По количеству вновь выявленных больных ковидом остались примерно на том же уровне, но очень высокий уровень. Рекордный за все предыдущие периоды", — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Количество госпитализаций выросло. И количество занятых коек в Москве приблизилось к 15 тысячам. То есть тоже чрезвычайно высокий показатель, учитывая, что значительная часть — это тяжело и крайне тяжело больные и находящиеся в реанимации", — добавил Собянин.

"Количество смертей в госпиталях также за последнюю неделю выросло", — сказал он.

Мэр Москвы также выразил надежду, что темпы вакцинации от коронавируса в Москве сохранятся и за 1-1,5 месяца будет привито полтора-два миллиона человек.

Ранее он сообщил о том, что количество записавшихся на вакцинацию значительно увеличилось за последнюю неделю, ежедневно записывается 87 тысяч человек.

"Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около полутора-двух миллионов человек, и это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета", — сообщил Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.