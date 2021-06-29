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Мурашко назвал российские регионы-лидеры по вакцинации от коронавируса
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Лидерами по вакцинации от коронавируса в России являются Чечня, Москва и Подмосковье, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Регионами — лидерами (по вакцинации —... ПРАЙМ, 29.06.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Лидерами по вакцинации от коронавируса в России являются Чечня, Москва и Подмосковье, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Регионами — лидерами (по вакцинации — ред.) являются Чеченская республика, Московская область, Белгородская область, Москва, Тюменская область и ряд других. В целом по ним идет хорошая динамика", — сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Порядка 32 миллионов комплектов доз вакцин от коронавируса распределено в России, поставки идут в ежедневном режиме, также сообщил он.
"На фоне возрастающего спроса на вакцинацию также и с регионами отрабатывается увеличение пунктов вакцинации. Сегодня их общее количество составляет уже почти 10 тысяч, с учетом задействованных мобильных бригад эта цифра увеличивается еще на 5 тысяч единиц. Исходя из численности населения, которое мы планировали привить, сегодня распределено уже 32 миллиона комплектов доз, и поставка идет в ежедневном режиме",- сообщил Мурашко на президиуме координационного совета.