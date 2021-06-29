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В России зафиксирован штамм коронавируса "дельта плюс"
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирован штамм коронавируса "дельта плюс". "По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой... ПРАЙМ, 29.06.2021
новый штамм covid-19, коронавирус, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирован штамм коронавируса "дельта плюс".
"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, — мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант "дельта плюс", — заявила Попова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
"Женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно. Но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию", — добавила глава Роспотребнадзора.