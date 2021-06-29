МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксирован штамм коронавируса "дельта плюс". Голикова рассказала, когда после болезни коронавирусом нужна вакцинация

"По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, — мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась: это в самом деле вариант "дельта плюс", — заявила Попова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно. Но хотела бы обратить внимание на то, что очень важно сегодня проводить массовую иммунизацию", — добавила глава Роспотребнадзора.