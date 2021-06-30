МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал гарантировать тайну банковских средств. Центробанк выпустит доклад по регулированию финансового рынка

Глава государства увязал рост мошенничеств с незаконным оборотом персональных данных: правоохранители должны здесь серьезно поработать, подчеркнул Путин.

"К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с тяжелыми такими, общественно опасными деяниями преступными ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдается некоторое сокращение, то по преступлениям в этой сфере, к сожалению, рост, и рост значительный — 25%", — рассказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о мошенничестве.

Связано это, по словам президента, с незаконным оборотом личных персональных данных.

"В этом направлении государство, конечно, и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать", — добавил Путин. Путин пообещал выделять средства на систему реабилитации после ковида

Кроме того, ЦБ РФ должен активнее бороться с фишинговыми сайтами, через которые мошенники выманивают деньги, а коммерческие банки должны контролировать переводы и получение средств, чтобы снизить возможности для мошенников, уточнил российский лидер.

Путин добавил, что раньше ЦБ требовалось несколько недель, а то месяцев для того, чтобы обнаружить и закрыть подобные сайты, а сейчас регулятор делает это в течение трех дней.

"Но и этого недостаточно, надо работать активнее", — подчеркнул он.

Президент РФ отдельно призвал бороться с мошенниками, обманывающими пожилых и ветеранов.

"Это просто подонки те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов, просто подонки. Конечно, с этим нужно бороться", — сказал Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о мошенниках.