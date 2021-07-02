МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Локдаун — это последняя мера, которая будет введена, правительство Москвы сделает все, чтобы не допустить этого, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

"Локдаун — это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не объявлять локдаун. И так всеми "любимые" QR-коды и система социального мониторинга — это то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдауна", — заявила Ракова.