2021-07-02T11:41:35+03:00
2021-07-02T11:41:35+03:00
2021-07-02T11:41:35+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210702/834094320.html
Власти Москвы намерены не допустить нового локдауна
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Локдаун — это последняя мера, которая будет введена, правительство Москвы сделает все, чтобы не допустить этого, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова... ПРАЙМ, 02.07.2021
локдаун, covid-19, пандемия, москва, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83366/13/833661382.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83366/13/833661382.jpg
https://1prime.ru/images/83366/13/833661381.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83366/13/833661381.jpg
https://1prime.ru/images/83366/13/833661369.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83366/13/833661369.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Локдаун — это последняя мера, которая будет введена, правительство Москвы сделает все, чтобы не допустить этого, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.
"Локдаун — это последняя мера, которая будет внедряться правительством Москвы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы не объявлять локдаун. И так всеми "любимые" QR-коды и система социального мониторинга — это то, что мы делаем для того, чтобы не допустить локдауна", — заявила Ракова.