БАКУ, 6 июл — ПРАЙМ. Ряд иностранных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", — сказал Мурашко журналистам во вторник.

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