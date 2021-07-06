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Ряд иностранных компаний подали заявки на регистрацию вакцин в России
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Ряд иностранных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Да, есть... ПРАЙМ, 06.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАКУ, 6 июл — ПРАЙМ. Ряд иностранных производителей подали заявления на регистрацию своей вакцины от коронавируса на территории России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Да, есть подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, будут продаваться", — сказал Мурашко журналистам во вторник.
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