МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Шансов, что пассажиров или экипаж потерпевшего крушение на Камчатке самолета Ан-26 найдут живыми, практически нет, сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Исходя из той информации, которая есть на утро (среды), шансов найти кого-то из тех, кто находился на самолете, (в живых) практически нет", — сказал Солодов на совещании.

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли.

Правительство Камчатского края выделит по 500 тысяч рублей родственникам погибших, рассказал глава региона на совещании."Правительство Камчатского края среагирует… 500 тысяч рублей… в дополнение к тем выплатам", — сказал Солодов.

Как отметил глава региона, через два часа на Камчатку прилетят "федеральные коллеги".

"Мы с ними вместе будем вылетать в Палану для работы дальше", — сказал глава Камчатки.

Ранее сообщалось, что обломки пропавшего Ан-26 найдены на Камчатке