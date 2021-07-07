ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — ПРАЙМ. Родственников погибших при крушении Ан-26 на Камчатке доставят в Палану, сообщил глава аэропортов Камчатки Александр Журавлев. Близкие погибших в крушении Ан-26 на Камчатке получат страховые выплаты

"Авиакомпания взяла на себя расходы по доставке родственников… в Палану", — сказал Журавлев на совещании.

Также он отметил, что с родственниками работают психологи.

Летевший из Петропавловска-Камчатского Ан-26 пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

Камчатское авиационное предприятие, чей самолет Ан-26 разбился у Паланы, выразило соболезнования родным погибших в авиакатастрофе.

"Руководство и коллектив Камчатского авиационного предприятия соболезнует родственникам и близким погибшим в авиакатастрофе. Родственникам, родным и близким для получения информации просим обращаться к представителю авиакомпании АО "КАП" по тел: 8 924 687 80 87", — сообщается в среду на сайте предприятия.

К поискам на месте крушения самолета в заливе Шелихова привлечен танкер. Проводится осмотр квадрата в 100 квадратных километров, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Сергей Миронов. На Камчатке объявлен траур из-за крушения Ан-26

"В заливе Шелихова присоединился к поиску танкер "Партизанск", проводится осмотр акватории в квадрате 100 квадратных километров", — сказал Миронов на совещании.

Начальник филиала "Камчатаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Владимир Датиашвили на совещании отметил, что будет задействован плавкран.

"Организован борт Камчатского авиапредприятия, порядка 20 человек вылетают, в том числе водолазы. Дальше будет привлечено маломерное судно, чтобы определить характер погружения (частей самолета). После будет принято решение о транспортировании плавкрана с Минобороны… Проработан вопрос привлечения судна — плавкрана грузоподъёмностью 100 тонн", — сказал Датиашвили.

Он отметил, что по погодным условиям будут поднимать тела погибших, после пройдет подъем части самолета.

Ранее сообщалось, что на Камчатке найдены обломки пропавшего Ан-26