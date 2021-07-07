ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — ПРАЙМ. Найдены тела шести человек, которые погибли при крушении самолёта Ан-26 у поселка Палана на Камчатке, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Да, есть шесть тел", — сказал источник. Родственников погибших при крушении Ан-26 доставят в Палану

Варианты с другими маршрутами при заходе на посадку около Паланы в месте крушения Ан-26 на Камчатке рассмотрят после расшифровки бортовых самописцев, склон горы Пятибратка уже второй раз стал следствием авиакатастрофы, рассказал на совещании в аэропорту губернатор региона Владимир Солодов.

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек.

"Уполномоченные авиационные власти после обнаружения самописцев и расшифровки переговоров пилотов соответствующие выводы смогут сделать по корректности действий пилотов. Именно поэтому эта составляющая расследования четко регламентирована. И тогда мы будем придерживаться тех правил, которые есть", — сказал губернатор, отвечая на вопрос, есть ли варианты изменения маршрута на посадку самолетов в этом месте. Близкие погибших в крушении Ан-26 на Камчатке получат страховые выплаты

В связи с авиакатастрофой под Паланой с Ан-26 в Камчатском крае объявлен трехдневный траур с 7 по 9 июля. По всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.

Другой самолет — Ан-28, выполняющий рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана, — потерпел крушение 12 сентября 2012 года. Разрушенный самолет был обнаружен на склоне горы Пятибратка на высоте около 200 метров в 10 километрах от аэропорта Палана.

Погибли 10 человек из 14, находившихся на борту. Все выжившие были выброшены из хвостовой части самолета после удара о землю. Причиной авиакатастрофы были названы нарушение экипажем установленной схемы захода на посадку в аэропорту Палана. В крови обоих членов экипажа был обнаружен алкоголь.

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