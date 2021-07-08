МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Возможность посещения сезонных летних кафе в Москве без QR-кода продлевается до 1 августа, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

"Установить, что с 12 июля 2021 года по 1 августа 2021 года (включительно) продлевается возможность посещения сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода", — говорится в сообщении.