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https://1prime.ru/society/20210708/834143900.html
В Москве продлили возможность посещать летние кафе без QR-кода
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Возможность посещения сезонных летних кафе в Москве без QR-кода продлевается до 1 августа, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы. "Установить, что... ПРАЙМ, 08.07.2021
qr-код, кафе, сергей собянин, москва, covid-19, пандемия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Возможность посещения сезонных летних кафе в Москве без QR-кода продлевается до 1 августа, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.
"Установить, что с 12 июля 2021 года по 1 августа 2021 года (включительно) продлевается возможность посещения сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода", — говорится в сообщении.