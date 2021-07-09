МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. С 10 июля МФЦ Московской области начнут переход на прием заявителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19, по предварительной записи, те, кто имеет QR-код или сертификат о прохождении вакцинации (в том числе первого этапа), смогут посещать МФЦ без предзаписи, сообщает пресс-служба мингосуправления Московской области. В России выявлено максимальное со 2 января число новых случаев COVID-19

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе, для сохранения здоровья посетителей и сотрудников МФЦ принято решение разделить потоки вакцинированных и невакцинированных заявителей. Порядок работы конкретных офисов и перечень услуг, прием по которым будет проходить без предзаписи, определяется каждым МФЦ индивидуально по согласованию с администрацией в зависимости от обстановки в муниципалитете", — следует из сообщения.

Отмечается, что заявители, которые прошли вакцинацию от COVID-19 (в том числе первым компонентом), могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для получения услуг необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.

"Посетители, не прошедшие вакцинацию, должны оформить предварительную запись. Записаться на прием в МФЦ можно через региональный портал госуслуг с помощью сервиса "Предзапись в МФЦ" на главной странице, а также по короткому номеру 122 и телефону единого контакт-центра Московской области", — следует из сообщения.