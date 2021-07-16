МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Решение об отмене QR-кодов в Москве является хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий региональных властей в рамках пандемии коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти Москвы уточнили правила работы кафе и баров с 19 июля

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве отменяются QR-коды.

"Это хороший пример гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии", — сказал Песков.