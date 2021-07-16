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В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве
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Решение об отмене QR-кодов в Москве является хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий региональных властей в рамках пандемии коронавируса, заявил... ПРАЙМ, 16.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Решение об отмене QR-кодов в Москве является хорошим примером гибкости и эффективности в реализации особых полномочий региональных властей в рамках пандемии коронавируса, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с понедельника в Москве отменяются QR-коды.
"Это хороший пример гибкости и эффективности в реализации особых полномочий в рамках пандемии", — сказал Песков.