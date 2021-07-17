МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Иммунолог Николай Крючков считает, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции раз в полгода на протяжении всей жизни не нужно, сообщили РИА Новости.

"Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет", — сказал иммунолог. Минздрав США предупреждает о "пандемии непривитых"

По словам Крючкова, пандемия может закончиться уже к следующему лету, если сделать все правильно. России необходимо контролировать границы, чтобы не допустить завоза вируса из стран, где не проводят вакцинацию, либо где продолжает распространяться инфекция.

Иммунолог добавил, что нужно вакцинировать россиян как можно скорее, чтобы коронавирус не успел адаптироваться к препаратам. Это можно сделать за 8 месяцев.

"Если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, нам понадобится месяцев семь-восемь. К марту будет четко видно, будут ли вспышки", — высказался иммунолог.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сказал, что во время всплеска заболеваемости надо делать повторную прививку раз в 6 месяцев, а при спокойной ситуации — раз в год.

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