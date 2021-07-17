МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Проведенные в Аргентине исследования показали, что у 90% привившихся вакциной "Спутник V" наблюдается долгосрочный иммунитет, сообщило "Радио Спутник". В Британии за сутки выявили более 54 тысяч заражений COVID-19

"Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19", — говорится в публикации.

Помимо этого, в РФПИ (Российском фонде прямых инвестиций — ред.) сообщили, что продолжат взаимодействие с мировыми научными институтами для продвижения данного препарата от коронавирусной инфекции.

Сообщается, что безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" подтверждается в ходе массовой вакцинации десятков миллионов людей по всему миру.

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