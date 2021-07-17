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В Аргентине оценили эффективность вакцины "Спутник V"
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Проведенные в Аргентине исследования показали, что у 90% привившихся вакциной "Спутник V" наблюдается долгосрочный иммунитет, сообщило "Радио Спутник". "Новые данные аргентинского... ПРАЙМ, 17.07.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Проведенные в Аргентине исследования показали, что у 90% привившихся вакциной "Спутник V" наблюдается долгосрочный иммунитет, сообщило "Радио Спутник".
"Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19", — говорится в публикации.
Помимо этого, в РФПИ (Российском фонде прямых инвестиций — ред.) сообщили, что продолжат взаимодействие с мировыми научными институтами для продвижения данного препарата от коронавирусной инфекции.
Сообщается, что безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" подтверждается в ходе массовой вакцинации десятков миллионов людей по всему миру.
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