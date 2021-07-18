МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Более заразные варианты COVID-19 вытесняют менее заразные, но тяжесть течения болезни при этом не прогрессирует, рассказал РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. В Аргентине оценили эффективность вакцины "Спутник V"

"Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются, они распространяются медленнее и сходят со сцены. И это совершенно естественно", — пояснил Семенов.

Эксперт уточнил, что усиление заразности для вируса — повышение его эффективности.

"А вот тяжесть заболевания нет, тяжесть не прогрессирует. В итоге идеальный паразит не стремится убить своего хозяина", — добавил он.

Семенов также напомнил, что в популяции существуют другие варианты коронавирусов, не COVID-19, но вызывают они обычные сезонные простуды. Они весьма заразны, но от них никто не умирает и не болеет тяжело.

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