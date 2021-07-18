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Эпидемиолог оценил уровень коллективного иммунитета к COVID в России
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По предварительным данным исследования института Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского... ПРАЙМ, 18.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. По предварительным данным исследования института Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
"Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1", говоря о предварительных результатах исследования коллективного иммунитет к коронавирусу.
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