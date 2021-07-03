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Профессор МГУ развеял популярный миф о вакцине "Спутник-V"
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Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что вакцина "Спутник V" не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы... ПРАЙМ, 03.07.2021
новый штамм covid-19, спутник v, вакцинация, новости, общество
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что вакцина "Спутник V" не воздействует на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не способны размножаться в человеческом организме, сообщило издание URA.RU.
"Аденовирус, даже "дикий", неизмененный, попадая в ядро наших клеток, присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается", — пояснил профессор.
По словам Аграновского, аденовирус остается в человеческих клетках на протяжении около двух недель после прививки. Аденовирус может жить и размножаться только в специально созданной культуре клеток-ферментеров.
Мнение биолога подтвердил доктор биологических наук Сергей Нетесов. Как отметил ученый, у аденовирусов, на основе которых создана вакцина "Спутник V", специально убрали часть генома.
"Спутник V" стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики коронавируса. Массовая вакцинация в России началась в середине января.
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