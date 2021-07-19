МОСКВА, 19 июл – ПРАЙМ. Для остановки эпидемии коронавируса нужно привить больше 80% населения, заявил в интервью "Известиям" вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов. Эпидемиолог оценил уровень коллективного иммунитета к COVID в России

По его словам, это связано с широким распространением более патогенного — индийского — варианта "Дельта".

Вирусолог пояснил, что у исходного "уханьского" варианта репродуктивное число, то есть количество индивидуумов, которые будут заражены одним заболевшим, 2,5-3, а у "Дельты" 5-6.

"Поэтому для достижения популяционного иммунитета в отношении варианта "Дельта" надо привить больше 80% населения. Пока же у нас в России вакцинированы одним компонентом чуть больше 20%. В Великобритании, например, уже 53% населения провакцинированы двумя компонентами", — рассказал ученый.

Этот вариант, по его словам, быстрее размножается в организме заразившихся. По некоторым оценкам, вирусных частиц образуется больше в 20-100 раз, чем при уханьском варианте.

Также изменились и симптомы заболевания — отмечают меньшее число людей, у которых нарушаются обоняние и вкус, а чаще встречаются желудочно-кишечные проявления. Причина заключается в том, что у вируса немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует. Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике, пояснил Нетесов.

Наращивать скорость вакцинирования ученый предлагает двумя путями. Первый — кардинально увеличить объемы выпуска вакцины, чтобы в стране не возникали проблемы с ее поставками. Второй путь — поднять у людей желание вакцинироваться.

"В идеале следует не отпускать невакцинированных за границу, потому что тогда они к нам привезут подхваченные за границей вирусы. Надо сделать вакцинацию обязательным условием для выезда за рубеж, и все путешественники придут на прививку как миленькие", — отметил Нетесов.

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