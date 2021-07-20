МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ. В России предложили установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, сообщает RT. Ученые объяснили, что спровоцировало подъем третьей волны COVID

С такой инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил письмо министру юстиции Константину Чуйченко.

По мнению Петрова, несмотря на принимаемые меры, отдельная часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин.

Общественник добавил, что "вдвойне обескураживают" новости о медработниках, которые воспроизводят подобные мифы, отговаривая людей прививаться.

Более того, отметил он, в России даже возник "чёрный рынок" продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.

"В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании", — говорится в обращении.

Петров считает, что такие меры будут способствовать повышению ответственного отношения населения к процессу вакцинирования и искоренят "недопустимые явления" в стране.

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