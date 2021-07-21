МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Подлежащие замене по возрасту паспорта будут действительны еще 90 дней

Отмечается, что обязательно в паспорте производятся отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

"По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака… о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста)… о ранее выданных паспортах… о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ… о группе крови и резус-факторе… об идентификационном номере налогоплательщика", — говорится в документе.

Ранее по желанию в паспорте ставились только отметки о группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика.