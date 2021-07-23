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Собянин рассказал о миллионе привитых пенсионеров в Москве
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Миллион пенсионеров привились в Москве от COVID-19, никаких негативных последствий нет, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня миллион пенсионеров в Москве... ПРАЙМ, 23.07.2021
вакцинация, пенсионеры, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Миллион пенсионеров привились в Москве от COVID-19, никаких негативных последствий нет, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион. Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно в разы меньше смертность", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".