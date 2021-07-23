МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Миллион пенсионеров привились в Москве от COVID-19, никаких негативных последствий нет, заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. ООН просит Китай сотрудничать с ВОЗ в расследовании по COVID

"Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион. Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют, значительно в разы меньше смертность", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".