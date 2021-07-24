Gallup: рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США опустился ниже 50%
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена на посту президента США опустился ниже 50%. Такие данные приводит американская аналитическая и консультационная компания, занимающаяся опросами общественного мнения Gallup.
Это самый низкий показатель доверия населения за весь срок его президентства. В июне этот он составлял 56%.
Согласно результатам опроса общественного мнения за период с 6 по 21 июля, 45% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Байдена. Еще 5% пока не сформировали мнение по данному вопросу.
Отмечается, что рейтинг Байдена падает среди его сторонников по Демократической партии. В ходе опроса доверие ему высказали 90% однопартийцев, хотя в январе этот показатель держался на отметке 96-98%.
Причиной такого падения аналитики считают прогресс Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса: темпы вакцинации замедляются и число случаев заражения COVID-19 растет. Кроме того, отмечают эксперты, Байден до сих пор не выполнил ряд своих предвыборных обещаний.
https://1prime.ru/society/20210724/834287497.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.