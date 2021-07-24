МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена на посту президента США опустился ниже 50%. Такие данные приводит американская аналитическая и консультационная компания, занимающаяся опросами общественного мнения Gallup.

Это самый низкий показатель доверия населения за весь срок его президентства. В июне этот он составлял 56%. США обвиняют власти Китая в безответственном и опасном поступке

Согласно результатам опроса общественного мнения за период с 6 по 21 июля, 45% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Байдена. Еще 5% пока не сформировали мнение по данному вопросу.

Отмечается, что рейтинг Байдена падает среди его сторонников по Демократической партии. В ходе опроса доверие ему высказали 90% однопартийцев, хотя в январе этот показатель держался на отметке 96-98%.

Причиной такого падения аналитики считают прогресс Вашингтона в борьбе с пандемией коронавируса: темпы вакцинации замедляются и число случаев заражения COVID-19 растет. Кроме того, отмечают эксперты, Байден до сих пор не выполнил ряд своих предвыборных обещаний.