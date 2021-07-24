МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Доля фальсификата в российской продукции продолжает снижаться, рассказал в интервью "Российской газете" глава Роскачества Максим Протасов. По его словам, проблема существует как в дешевых товарах, так и в предметах роскоши, а также особенно значительна в товарах, импортируемых из стран Азии. В том числе — в продукции, предназначенной для детей. Роскачество нашло плесень в мороженом

Протасов привел ряд примеров, показывающих, каким образом его ведомство борется с несоответствием маркировок и соответствующей продукции. Исследование ДНК-образцов пищевой продукции позволяет выявлять подлог, причем как среди обычных продуктов питания, так и среди дорогих товаров, таких как черная икра.

Роскачество постоянно проводит проверки различной продукции и отмечает положительную динамику, добавил собеседник издания. За шесть лет доля фальсификата среди молочных и мясных товаров сократилась. В качестве еще одного примера он привел ситуацию с питьевой водой, исследование которой было проведено в этом году. Уже 43% производителей, чья продукция по итогам проверки была определена как фальсификат, привели в соответствие содержание бутылок и этикеток.

Отмечается, что по данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, индекс недовольства граждан одеждой и обувью составляет соответственно 69% и 68%.