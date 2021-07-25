МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Борьбу с коронавирусной инфекцией ученые делят на три основных направления, причем наибольшего успеха удалось достичь в разработке вакцин, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев. РЖД рассматривают возможность поощрения пассажиров за вакцинацию

Он уточнил, что первое предполагает защиту человека от заражения SARS-CoV-2, второе — помощь инфицированному, третье — спасение пациента при тяжелом поражении организма.

"Первое – это разработка вакцин в качестве профилактической меры. Это самый эффективный способ борьбы против вируса на данный момент. Но, к сожалению, вирус очень изменчив. Если вакцина работала против исходного штамма, то со временем вирус "учится" бороться с иммунной защитой, и эффективность прививки ослабевает. Эволюция вируса идет, и все уже не настолько радужно, но тем не менее вакцина – это единственный способ существенно снизить опасность заболевания", – отметил он.

Если человек инфицирован, но при этом еще нет серьезных последствий, то задействуется второй способ борьбы — лекарство. В его разработке ученым пока не удалось добиться какого-либо прорыва, отметил вирусолог. В Турции призвали к более строгим мерам к туристам из России из-за COVID

"Второе направление – это разработка специфических веществ-ингибиторов, которые не дают вирусу размножаться. Биология вируса понятна, у него есть несколько белков, которых нет в нашем организме, мы можем подбирать вещества, которые не дают этим белкам работать. Этот препарат можно было бы применять, когда есть заражение, но ничего страшного еще не случилось. К сожалению, тут человечеству пока похвастаться нечем", – сказал Скулачев.

Третье направление – спасение тяжело заболевших. Скулачев считает, что нужно разработать препарат, который ограничит действие некоторых механизмов организма и тем самым спасет жизни.

"На мой взгляд, самое перспективное – это третье направление. Оно не про вирус, а про человека. На самом деле активация системы воспалительного ответа, которая приводит к невозможности дышать и тяжелой форме COVID-19, – это механизм нашего организма, а вирус выполняет роль спускового крючка. Против этого есть препараты, но они пока недостаточно эффективны. Придумать препарат, который сведет COVID-19 до уровня не очень опасного гриппа, – это самое перспективное направление", – сказал он.

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