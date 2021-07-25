МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил РИА Новости, что считает нужным обсуждать тему с добровольными отметками в паспорте о национальности, в частности, это может быть актуально для коренных малочисленных народов, имеющих ряд преференций и квот. Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях

Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" Гильмутдинов заявил, что видит положительные моменты в том, чтобы разрешить представителям коренных малочисленных народов ставить отметку в паспорте о национальности. На прошлой неделе премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, по которому некоторые отметки в паспорте стали необязательными. Так, по желанию в документ будут вносить данные о регистрации и расторжении брака, о детях, ранее выданных паспортах. Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста. Графы "национальность" в современном российском паспорте нет.

В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что вопрос об отметках в паспорте спорный и требует обсуждения. По его словам, вопрос возник, когда парламентарии обсуждали "тему, связанную с коренными малочисленными народами (КМН)".

"Для них актуально иметь документ, который говорил бы о национальности, потому что они в соответствии с федеральными законами и другими нормативными актами имеют ряд преференций в виде разных квот на охоту и ловлю, ряд налоговых преференций. Им постоянно приходится доказывать, что они относятся к КМН. А самого документа у них нет. И вот мы обсуждали, может быть, самый легкий выход, кто хочет добровольно в паспорте (поставить отметку о национальности — ред.)", — заявил Гильмутдинов.

По его словам, пока нет однозначного ответа, как удобнее решить проблему для коренных малочисленных народов. "Нужно обсуждать, нужно советоваться со специалистами. Я же еще потом говорил, все-таки паспорт, он же в бумажном виде… Жизнь меняется, у нас цифровизация, может, в цифровом виде появится. Однозначного ответа нет", — добавил депутат.

Политик уточнил, что сейчас проблему частично решает реестр коренных малочисленных народов, однако тому, кто в реестре не зарегистрировался, все равно приходится доказывать свой этнос. "Тогда мы пошли по другому пути, закон приняли, который дал поручение правительству формировать реестр КМН. Тем не менее вопрос остается. Кто-то может в реестр встать, кто-то не встать, правильно кто-то сдал документы, кто-то нет. А от этого ведь не должны умаляться их права. В этой части можно было бы подумать. Сумеем ли мы только путем реестра решить эту извечную их проблему — принадлежность к той или иной национальности?" — сказал он.