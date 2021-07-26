МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Штамм "дельта", или индийский штамм коронавируса, сложнее лечится, потому что для "уханьского" варианта уже многое отработано, а применительно к новому играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. В США предложили делать ряду граждан три прививки от коронавируса

У нового варианта возбудителя COVID-19 инкубационный период более короткий, он вызывает дополнительные симптомы, в том числе нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. При этом пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания.

По словам Чепурнова, для точной диагностики, каким именно штаммом коронавируса заразился человек, нужна специальная настройка тест-систем. Обычный ПЦР-тест этого не покажет.

Он пояснил, что определять, "альфа" или "дельта" штамм у пациента, относительно хлопотно и дорого, так как надо проводить секвенирование — расшифровку генома вируса у больных, хотя бы небольших, но значимых участков генома вируса.

"Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли", – рассказал он.

Чепурнов уверен, что над диагностикой конкретного штамма будут работать.

"Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на "уханьском" варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать", – отметил он.

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