МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. После того, как популяционный иммунитет от коронавируса накопится во всех странах, COVID-19 в итоге сойдет на нет. Такое предположение в беседе с URA.RU высказал реаниматолог, главный врач сети "Клиника К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе. В ВТО рассказали о переговорах по отмене патентов на вакцины от COVID

"Когда популяционный иммунитет накопится во всех странах, то, я думаю, будет уменьшаться период, когда нужно делать повторные вакцинации. Также раньше произошло с вирусом гриппа, после испанки смертность и высочайшая заболеваемость держалась несколько лет, а потом все пошло на спад. Думаю, что с коронавирусом будет такая же картина", — отметил он.

По мнению врача, пока ревакцинацию желательно делать раз в полгода. "Главная тенденция, которую мы видим — коронавирус оказался достаточно изменчивым. Это не полиомиелит и не оспа, когда человека достаточно было вакцинировать один раз и на всю жизнь. Мы приходим к пониманию того, что все-таки вакцинироваться мы будем в ближайшие годы регулярно, по-видимому, раз в полгода или раз в год", — сказал Чурадзе.

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